In dieser Galerie: 2 Bilder Judd Trump steht im WM-Finale. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS Mark Williams musste sich geschlagen geben. Foto: IMAGO/Mark Stephenson

Judd Trump hat am Samstag in packender Manier das Finale der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield (England) erreicht. Im Halbfinale schlug er den dreifachen Weltmeister Mark Williams über die volle Distanz erst im letzten Frame mit 17:16.

Trump greift damit ab Sonntag nach seinem zweiten WM-Titel im dritten -Finale. Der Gegner wird am Samstagabend ermittelt. Vor der entscheidenden letzten Session des zweiten Halbfinals führt Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins 15:9. (luza, 30.4.2022)