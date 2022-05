Ute Wegmann, Thomas Müller (Ill.), "Manchmal bist du überall. Geschichten & Gedichte". € 16,50 / 160 Seiten. dtv Reihe Hanser, München 2022. Ab sechs Jahren.

"Ein Tierchen, auf allen vierchen, ich lag im Gras, und sah’s" – mit diesem Vierzeiler startest du in ein Buch, das in 87 Gedichten und kurzen Geschichten über fast alles erzählt: Über das Vermissen und das erste Küssen im Laubenversteck, über Mütter und Freunde, Senf und Kipferl, über das Sterben und vor allem über das Leben davor, über Eisheilige und Freibadtage, über den Schatten eines Großvaters, den Wuselwisch, die Gedanken einer Küstenseeschwalbe und die grundsätzliche Notwendigkeit von Tieren: "Wenn ein Ärger dich erwischt, / nimm ein Tier und er erlischt." In diesem Buch steckt die ganze Kraft von Wörtern samt der Freude, die es machen kann, wenn man mit ihnen zaubert. Und als Bonus: supertolle Bilder von allem! Mehr kann man von einem Buch nicht erwarten.