Fürsorglicher Rat wie ein Handkantenschlag

Für Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung" hält "Warum" eine Stunde, ruhig erzählt, die "dosierte Spannung, dann gerät der Handel mit falschen Medikamenten in Bulgarien in den Blick." Gertz: "Die Franken sind aber dann am stärksten, wenn sie bei sich bleiben und die Schmerzhaftigkeit des Miteinanderredens und -lebens ausstellen. – Was sie leider nicht tun."

Denn als die Mutter darum bittet, den Sohn noch einmal zu sehen, "will Voss ihr das ersparen, aber sein fürsorglicher Rat klingt wie ein Handkantenschlag: 'Wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, dann behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie er war.' Ja, das Leben hat einen Riesenvorrat an schrecklichen Sätzen", schreibt Gertz.

Im Bild die Ermittler Voss und Ringelhahn.