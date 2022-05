In dieser Galerie: 2 Bilder Bei Sturm gab Ivica Osim von 1994 bis 2002 mit Ironie und Bescheidenheit den Gegenpol zu Kartnig. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT Ivica Osim 1990 als letzter Trainer Jugoslawiens. Foto: imago images/Buzzi

"Wunder passieren von Zeit zu Zeit, diesmal uns. Die Spieler wollten zeigen, dass sie keine Klopfer sind und Fußball spielen können. Wir haben verdient gewonnen, Galatasaray hatte keine echte Chance. Fußball ist praktisch das einzige Spiel, wo die bessere Mannschaft verlieren kann. Fußball ist sehr leicht, und alles, was leicht ist, ist auch schwer. Wir haben gezeigt, wir können rivalisieren."

Am 20. September 2000 hatte sich der SK Puntigamer Sturm Graz auf die Reise zum größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte gemacht, und Trainer Ivan "Ivica" Osim setzte zu einem seiner legendären Monologe an. Das 3:0 über Galatasaray Istanbul im ersten Heimspiel der Champions-League-Saison 00/01 machte das 0:5 gegen die Glasgow Rangers im ersten Auswärtsspiel vergessen. Es zeigte der Mannschaft, wozu sie fähig war. Ivica Osim wusste das natürlich längst.

Ironie und Bescheidenheit

"Wir haben Glück, gegen solche Mannschaften schon gespielt zu haben, gegen Manchester, gegen Real, gegen Spartak Moskau. Da haben die Leute gesehen, wie man Fußball interpretieren kann. Spielerisch kann man einen von uns mit einem von denen vergleichen. Aber Fußball ist nicht Tennis, Fußball ist zehn gegen zehn. Bei uns haben manchmal nur sechs oder sieben partizipiert, das geht dann mathematisch nicht. Wenn du ständig beschäftigt bist, machst du irgendwann Fehler. Das war eine schöne Schule, eine Lektion, wie die Franzosen sagen. Vielleicht ist es gegen die großen Namen leichter geworden, von der Atmosphäre her. Ich bin kein Prophet."

Es war Sturms, es war Osims dritte Saison in der Champions League. Sein alter Spezi Heinz Schilcher, der Sturm-Manager, den er aus gemeinsamen Kickerzeiten bei Racing Straßburg kannte, hatte ihn nach Graz geholt, wo Osim mit seiner feinen Ironie und Bescheidenheit den Gegenpol zum polternden, prassenden Klubchef Hannes Kartnig gab. Osim holte Ivica Vastic aus Duisburg, und schon ging es dahin. Sturm holte 1996 erstmals den Cup, übersiedelte ins Schwarzenegger-Stadion, wurde 1997 erstmals Meister – mit 81 Punkten und einem Rekordvorsprung von 19 Zählern auf Rapid.

Leistung und Erfolge

"Man muss sehen, was los ist. Jetzt fragen wir uns, wo wir stehen. Wir haben fünf, die sind einbeinig. Und die Spitzenteams in Europa? Das ist ein Vorteil, wenn alle zweibeinig sind. Du verlierst keine Zeit, du musst nie zittern, was los ist. Das kann man nicht komparieren. Gut, Salzburg hat damals gegen Ajax und Milan remisiert. Aber Salzburg hat das Spiel destruktiv gemacht, da haben neun verteidigt. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Da verlier’ ich lieber, als ich spiele 0:0."

0:0 spielte Sturm selten. Siehe Champions League. Beim ersten Antreten schaute in einer Gruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Spartak Moskau ein Punkt heraus, beim zweiten Antreten (gegen Manchester United, Marseille, Croatia Zagreb) waren es sechs Punkte. Dann der dritte Anlauf, das 0:5, dem ein 3:0 folgte, dem ein 0:5 folgte. Am Ende hatte Sturm daheim gegen Galatasaray (3:0), Monaco (2:0) und Glasgow Rangers (2:0) gewonnen, ein 2:2 in Istanbul besiegelte den Gruppensieg – die größte Leistung eines ÖFB-Klubs in der Neuzeit.

Sarajevo verbunden

"Aber nach so einem Spiel gibt es jetzt wieder die Gefahr, dass die Meisterschaftsspiele nicht so ernst genommen werden. Jetzt werden wieder viele träumen, auch vom Geld. Geld ist Glück und Unglück. Zu viel ist gefährlich, für zu wenig will keiner arbeiten. Ein paar haben es im Ausland versucht, hier leben viele leichter. Aber sie verlangen nicht mehr alles von sich, sie müssen sich mehr trauen, sonst beschädigen sie den Fußball."

"Seine"_Stadt war Sarajevo, wo er am 6. Mai 1941 geboren ist. Sie nannten ihn Švabo, den Schwaben, ob seiner blonden Haare und deutschen Wurzeln. Und sie sahen ihn, der stets Toleranz gepredigt und gelebt hat, als Integrations- und Leitfigur. Viele wünschten sich, Osim wäre in die Politik gegangen, doch die Politik war nicht sein Spielfeld. Der Bürgerkrieg wurde zur Tragödie seines Lebens – nicht weil das von ihm trainierte Jugoslawien von der EM 1992 ausgeschlossen wurde (wo Jugoslawiens Ersatzteam Dänemark siegte). Sondern weil Sarajevo in Schutt und Asche lag.

Letzter Teamchef Jugoslawiens

"Ich kann mich nicht mehr freuen. Freude gibt es nach all dem, was in meiner Heimat passiert ist, nicht mehr. Wenn es nicht mehr funktioniert, bin ich auch bereit zu gehen. Ich hab’ lange überlegt, gehe ich ein komplettes Risiko ein, irgendwo anders, oder bleibe ich, wo mich die Leute kennen? Vielleicht kann ich hier ein bisschen Geduld erwarten, das ist heute nicht selbstverständlich, alle wollen gleich Resultate. Das Resultat deckt in Österreich alles zu. Niemand will Verlierer. Das ist alles, was man sagen kann."

Ivica Osim hat, wo immer er spielte und coachte, wo immer er sprach, bleibenden Eindruck hinterlassen. Für Jugoslawien erzielte er acht Tore in 16 Teamspielen. Als Trainer wirkte er bei Željezničar Sarajevo, Partizan Belgrad, Panathinaikos Athen, Sturm und United Ichihara Chiba. Eher zu Beginn seiner Trainerlaufbahn war er der letzte Teamchef Jugoslawiens, am Ende war er japanischer Teamchef. Ende 2007 erlitt Osim in Tokio einen Schlaganfall. Er erholte sich, verbrachte die letzten Jahre im Kreise der Familie (Frau Asima, Söhne Amar und Selimir, Tochter Irma) vor allem in Graz, pendelte aber oft nach Sarajevo. Am Sonntag ist Ivan "Ivica" Osim im Alter von 80 Jahren verstorben. (Fritz Neumann, 1.5.2022)