19.40 REPORTAGE

Re: Valerius’ Schützlinge – Zuflucht für Bukarests verlorene Kinder Für viele Kinder im gefährlichen fünften Bezirk Bukarests scheint es keine menschenwürdige Zukunft zu geben. Valeriu Nicolae, selbst Roma und aus armen Verhältnissen, sorgt mit seinen Helfern dafür, dass die Kinder Zuflucht, Essen und vor allem Bildung bekommen. Bis 20.10, Arte

20.15 LIEBESKOMÖDIE

Ein Gespent auf Freiersfüßen (The Ghost and Mrs. Muir, USA 1947, Joseph L. Mankiewicz) Die junge Witwe Lucy Muir (Gene Tierney) lässt sich mit ihrer Tochter und ihrer Haushälterin in einer Villa in die Küstenstadt Whitecliff-by-the-Sea nieder, wo ihr das Gespenst des verstorbenen Kapitäns Gregg (Rex Harrison) den Hof macht. Wunderbare Mischung aus Geistergeschichte, Liebesdrama und Komödie, die nichts von ihrem Charme eingebüßt hat. Bis 22.00, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Süßigkeiten Um Die Tricks mit Ferrero – Nutella, Yogurette & Co im Check geht es zum Auftakt eines Themenabends. Danach geht Der große Nestlé-Report um 21.05 der Frage nach, wie gut Süßigkeiten, Fertiggerichte & Co sind. In Dick, dicker, fettes Geld geht es um 21.55 schließlich um die Adipositas-Epidemie, an der Nahrungsmittelhersteller und Teile der Pharmazie sehr gut verdienen. Bis 23.30, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Der größte Biobauer der Welt: Prinz Charles im Exklusivinterview. / Salzkammergut in der Ukraine: das vergessene Dorf Königsfeld. / Elon Musk kauft Twitter. / Volksbegehren zur psychischen Gesundheit Jugendlicher. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TANZDRAMA

Carmen (E 1983, Carlos Saura) Ein Musik- und Tanzensemble probt in Carlos Sauras’ Film eine Flamenco-Interpretation von Carmen. Hauptdarsteller Antonio (Antonio Gades) verliebt sich dabei in Carmen (Laura del Sol), die Haupttänzerin, und gerät in ein fatales Liebesdrama. Bis 23.35, Arte

Arbeiten an einer "Carmen"-Adaption und verstricken sich dabei in eine fatale Liebesbeziehung: Antonio Gades und Laura del Sol – Arte, 21.55 Uhr. Foto: Arte / Defa-Stiftung

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Zwischen Resignation und Widerstand findet sich die Kulturszene Ungarns nach der Wahl. Es geht noch um den Downton Abbey -Film und den Dramatiker Sir Tom Stoppard, der sich in Leopoldstadt mit der Geschichte einer jüdischen Familie in Wien beschäftigt. Ab 23.15 folgt die Doku Die Früchte des Lebens – der Maler Giuseppe Arcimboldo. Bis 0.00, ORF 2

23.45 DDR-KLASSIKER

Spur der Steine (DDR 1966, Frank Beyer) Manfred Krug als Zimmermann und Brigadeleiter, der zwischen die Fronten gerät. Der Defa-Klassiker wurde 1966 nur drei Tage nach seiner Premiere in der DDR verboten und erst 23 Jahre später aufgeführt.

Bis 2.30, NDR

0.00 DOKUFIKTION

Ein ganz und gar verwahrlostes Mädchen (D 1977, Jutta Brückner) Halbdokumentarischer Film über eine alleinerziehende Mutter im Deutschland der 70er-Jahre. Bis 1.20, ZDF

(Karl Gedlicka, 1.5.2022)