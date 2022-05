Sonntagskrimi

Die Fragen nach dem Warum: Nürnberger "Tatort" rückt Hinterbliebene in den Mittelpunkt

Ein Mord ohne Motiv – kann es das geben? Im neuen "Tatort"-Krimi in Nürnberg sieht es zuerst ganz danach aus – Die Eltern des Opfers quält das besonders – Am Sonntag in ORF 2