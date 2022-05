Der AC Milan steuert auf den Titel zu. Foto: EPA/Bazzi

Mailand – Im Kampf um den Scudetto in der Serie A hat der italienische Fußball-Topclub AC Milan einen mühevollen Sieg gefeiert. Die Mailänder setzten sich am Sonntag gegen Fiorentina dank eines späten Treffers von Rafael Leao (82.) mit 1:0 (0:0) durch und verteidigten drei Spiele vor Saisonende die Tabellenführung. Der Vorsprung auf den Stadtrivalen Inter Mailand, der am Sonntagabend (18.00 Uhr) noch bei Udinese bestehen muss, beträgt vorübergehend fünf Punkte.

Juventus Turin gelang mit einem 2:1 (1:0) gegen Venezia unterdessen ein großer Schritt Richtung direkten Qualifikationsplatz für die Champions League. Die "Alte Dame" gewann dank eines Doppelpacks von Star-Verteidiger Leonardo Bonucci (7., 76.) an dessen 35. Geburtstag, Mattia Aramu (71.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Einzig AS Roma, am Sonntagabend (20.45 Uhr) noch gegen Bologna mit Marko Arnautovic gefordert, kann Juve bei einem Rückstand von elf Punkten bei vier ausbleibenden Spielen noch aus den Top 4 verdrängen. (APA, 1.5.2022)