The Rocket legte gut los. Foto: IMAGO/Mark Stephenson

Ronnie O'Sullivan hat im Finale der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield einen guten Start erwischt. Der sechsmalige Weltmeister aus England führt gegen seinen Landsmann Judd Trump nach der ersten von maximal vier Sessions mit 5:3. Wer zuerst 18 Frames für sich entscheidet, beerbt den Engländer Mark Selby als Champion.

Während des Aufeinandertreffens war "The Rocket" O'Sullivan nicht nur mit seinem Spiel und dem seines Gegners beschäftigt, sondern auch in einen Streit mit Schiedsrichter Olivier Marteel verwickelt. Dieser hatte den 46-Jährigen zunächst beschuldigt, eine obszöne Geste gemacht zu haben. O'Sullivan betonte anschließend, dass er Marteel gegenüber nicht beleidigend gewesen sei. Vielmehr unterstellte er dem Schiedsrichter am Eurosport-Mikrofon, "auf Ärger aus" zu sein.

Bereits zuvor gab es Diskussionen, als Marteel nach einem Foul und Miss O'Sullivans die Weiße wieder an ihren ursprünglichen Ort legte. O'Sullivan war nicht zufrieden mit der Position. Es dauerte mehrere Minuten, bis sich die Spieler mit dem Schiedsrichter auf eine Fortsetzung einigten.

O'Sullivan strebt im Crucible Theatre seinen siebten WM-Titel an, mit dem er zur schottischen Legende Stephen Hendry aufschließen würde. Der 32-jährige Judd hatte sich 2019 seine bislang einzige Weltmeisterschaft gesichert. (sid, luza, 1.5.2022)