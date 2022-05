Memphis traf zum 1:0. Foto: EPA/Garcia

Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hat in LaLiga den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Die Katalanen gewannen am 34. Spieltag gegen RCD Mallorca verdient mit 2:1 (1:0) und schoben sich mit nun 66 Punkten wieder am FC Sevilla (63) vorbei. Die Top vier in Spanien spielen 2022/23 in der Champions League.

Memphis Depay (25.) brachte Barca nach einem Traumpass von Jordi Alba in Führung, Routinier Sergio Busquets (54.) erhöhte. Antonio Raillo (79.) gelang lediglich der Anschlusstreffer. Barcas-Youngster Ansu Fati wurde in der 75. Minute eingewechselt und feierte sein Comeback nach überstandener Muskelverletzung.

Real Madrid hatte bereits am Samstag seinen ersten Meister-Matchball genutzt. Die Königlichen bezwangen Espanyol Barcelona ohne große Mühe mit 4:0 (2:0) und wurden zum 35. Mal spanischer Meister.

Rodrygo (33./43.) mit einem Doppelpack, Marco Asensio (55.) und Karim Benzema (81.) hatten im Estadio Santiago Bernabeu für die Madrilenen getroffen. ÖFB-Teamspieler David Alaba fehlte verletzt, er hat mit muskulären Problemen am Oberschenkel zu kämpfen. (sid, red, 1.5.2022)