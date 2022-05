Eine Ölraffinerie im Irak. Foto: AFP / Assaad Al-Niyazi

Erbil – Nach einem Raketenangriff auf eine Ölraffinerie in der nordirakischen Stadt Erbil ist nach Angaben irakischer Sicherheitskräfte ein Feuer ausgebrochen. Der Beschuss habe einen Brand in einem der Haupttanks verursacht, der später unter Kontrolle gebracht werden konnte, teilten die irakischen Sicherheitskräfte am Sonntag mit. Eine Rakete sei auch im äußeren Bereich der Raffinerie eingeschlagen, es habe keine Opfer oder Verletzte gegeben.

Die kurdischen Anti-Terror-Behörden hatten zuvor berichtet, dass sechs Raketen in der Nähe der KAR-Raffinerie in Erbil einschlugen, die aus der Provinz Ninive abgeschossen worden seien. Die Sicherheitskräfte erklärten, sie hätten nach dem Angriff eine Abschussrampe und vier Raketen in der Ninive-Ebene gefunden und entschärft. Bereits am 6. April waren drei Raketen in der Nähe des Komplexes niedergegangen, ohne Schaden anzurichten. (Reuters, 2.5.2022)