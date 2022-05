Stargäste, E-Sport und Cosplay – in diesem Jahr will Österreichs größte Comic-Messe nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden

Foto: Messe Wien

Österreichs größte Messe rund um Comics wird 2022 ein Comeback feiern. Die Vienna Comic Con, die wegen der Pandemie zwei Jahre Pause machen musste, veröffentlichte kürzlich das neue Datum und erste Stargäste für das diesjährige Event.

Es kann nur einen geben

Am 1. und 2. Oktober lädt die Messe Wien demnach erneut Comic-Begeisterte zu einem umfangreichen Programm. Neben der Game Zone, in der sich alles um Brettspiele, Tabletop, Pen & Paper, Trading Card Games und mehr dreht, werden in der Family Fun Zone den jüngsten Besuchern und Familien ein eigener Kids Cosplay Contest, ein Malbereich und vieles mehr geboten. In der Fantasy Factory können Fans aller Genres Buchautoren treffen und bei Live-Lesungen dabei sein sowie in der Show-Fighting-Arena in die Welt von LARP (Live Action Role Play) eintauchen.

Die besten Cosplayer werden in einem internationalen Cosplay Contest antreten, dessen Gewinner am Finale auf der C2E2 in Chicago teilnehmen werden.

Wie auch in den Jahren vor Corona werden sich zahlreiche Stargäste die Ehre geben. Für 2022 bereits bestätigt sind der "Highlander" Christopher Lambert und die aus "The Witcher" bekannte Anna Shaffer. Letztere durfte der STANDARD bereits im Vorjahr zu einem Interview bitten.

Die Vorverlegung des Events von November auf Oktober argumentiert die Messe Wien übrigens laut Pressemitteilung damit, dass dies ein vielfacher Wunsch der Aussteller gewesen sei.

Christopher Lambert ist als Stargast bereits bestätigt. Foto: Messe Wien

Stargast: E-Sport

Gleichzeitig mit der Vienna Comic Con wird auch die Vienna Challengers Arena stattfinden. Auf die E-Sport-interessierten Besucher und Teilnehmer warten bei diesem Event hochdotierte Turniere in Spielen wie Fifa, Super Smash Bros. Ultimate und Minecraft. Auch internationale Turniergäste verspricht das Event. Mehr dazu wird in den kommenden Wochen verraten. (red, 2.5.2022)