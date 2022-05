Dass sich Fast Food mitunter länger hält als gedacht, wurde schon des Öfteren gemeldet (siehe Foto unten). Aber die Entdeckung, die Grace und Rob Jones machten, schlägt das Bisherige doch um Längen. Das Ehepaar hatte sich 2015 in Crystal Lake (Illinois, USA) ein renovierungsbedürftiges Haus aus dem Jahr 1959 gekauft. Seither haben sie Raum für Raum renoviert. Beim Herausreißen der Badezimmerwand am 16. April machten sie schließlich eine kuriose Entdeckung in der Zwischenwand ihres Badezimmers: ein McDonald‘s-Menü. Dieses dürfte aus dem Jahr des Hausbaus stammen und ist damit stolze 63 Jahre alt, wie Today berichtet.

Ein Burger mit Pommes frites in einem Glaskasten, der dem Isländer Hjortur Smarason gehört, ist am 31. Oktober 2019 im Snotra House, einer Herberge in Thykkvibaer, Südisland, zu sehen. Ein Jahrzehnt nach der Schließung von McDonald's in Island verfolgen Tausende von Online-Nutzern live den langsamen Verfall der letzten Bestellung – eines scheinbar unverwüstlichen Burgers mit Pommes frites, der in einer Glasvitrine wie ein kostbares Juwel aufbewahrt wird. Die amerikanische Kette schloss ihre einzigen drei Filialen in Island während der Finanzkrise der subarktischen Insel im Jahr 2009 und machte das Land damit zu einem der wenigen westlichen Länder ohne McDonald's. Foto: APA/AFP/ANGELIKA OSIEWALSKA

Rob Jones, der zunächst befürchtete, er hätte vielleicht Leichenteile oder ähnliches entdeckt, vermutet, dass sich wohl einer der Bauarbeiter einen Snack geholt hat, der ihm dann in die Zwischenwand gefallen sei, berichtet Today.

Fotos des unappetitlichen Funds aus dem Haus der Jones' auf Reddit. Foto: Rob Jones/Reddit

Er hat die Fotos des Funds auf Reddit veröffentlicht. Sie zeigen, dass auf dem Verpackungspapier noch das Original-Maskottchen "Speedee" zu sehen ist. Dieses wurde erst im Jahr 1969 durch Ronald McDonald ersetzt. Die größte Überraschung: die Pommes waren noch nicht komplett verfault. Sie sind nach wie vor als solche zu erkennen, wenn auch in einem ziemlich unappetitlichen Zustand. (red, 2.5.2022)