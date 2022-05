Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht trotz des Ukraine-Kriegs eine positive Entwicklung des Arbeitsmarkts. Foto: IMAGO/SEPA Media/Michael Indra

Wien – Die Zahl der Menschen ohne Job ist im April trotz des Krieges in der Ukraine im Monatsvergleich gefallen. Ende April waren demnach 327.308 Personen arbeitslos oder in Schulung. 254.755 suchten einen Job, weitere 72.553 waren an Schulungsmaßnahmen des AMS beteiligt. Die Arbeitslosenquote betrug damit 6,1 Prozent, berichtete das Arbeitsministerium am Montag. Im Wochenvergleich gab es aber einen leichten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen.

Das Ministerium zieht für den April eine positive Bilanz. Die Rücknahme der Corona-Maßnahmen und saisonale Effekte hätten für eine positive Dynamik am Arbeitsmarkt gesorgt.

Begrenzter Einfluss

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland hätten bisher nur einen begrenzten Einfluss auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Den leichten Rückgang zum Monatsende hin führt das Ministerium vor allem auf die Zwischensaison vor dem Sommer in der Beherbergung und der Gastronomie zurück.

Einen merklichen Anstieg gab es im April bei den Voranmeldungen zur Kurzarbeit. Zum Monatsende waren 52.588 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet.

Beschäftigungsbewilligungen für Vertriebene

Insgesamt hätten bisher 1.797 Ukrainerinnen und Ukrainer eine Beschäftigungsbewilligung erhalten, die meisten davon in Oberösterreich (418) und Niederösterreich (363). Zudem sind 3.644 Vertriebene aus der Ukraine beim AMS vorgemerkt. (APA, 2.5.2022)