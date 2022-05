Foto: Crystal Dynamics

Square Enix trennt sich demnächst von drei großen Studios und den dazugehörigen Marken – etwa Tomb Raider, Deus Ex und Thief. Grund sei eine solide Neuaufstellung für die Zukunft. Ein Käufer ist ebenfalls schon gefunden. Die schwedische Embracer Group, Mutterkonzern des Wiener Publishers THQ Nordic, wird für den Deal rund 300 Millionen Dollar lockermachen.

50 Franchises

Es ist ein großes Paket, das sich die Embracer Group hier einverleibt. Rund 50 Franchises wechseln mit dem Kauf den Besitzer. Künftig werden zudem die dazugehörigen Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal mit ihren rund 1.100 Mitarbeitern unter der Flagge des schwedischen Konzerns arbeiten. Wie in einer Pressemitteilung des Unternehmens zu lesen ist, wird das Geld beim Abschluss der Vertragsverhandlungen überwiesen – der Abschluss wird bereits im zweiten Quartal des Embracer-Finanzjahrs 2022/23 erwartet, also zwischen Juli und September 2022.

"Wir freuen uns sehr, diese Studios in der Embracer-Gruppe willkommen zu heißen", kommentiert Lars Wingefors, CEO der Embracer Group, die Übernahme. "Wir sehen das fantastische geistige Eigentum, die erstklassigen kreativen Talente und die herausragenden Leistungen, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder unter Beweis gestellt wurden. Es war ein großes Vergnügen, die Führungsteams zu treffen und zukünftige Pläne zu besprechen, wie sie ihre Ambitionen verwirklichen und ein wichtiger Teil von Embracer werden können."

Auf Twitter bestätigte Crystal Dynamics die Übernahme. "Ein neues Kapitel in unserer Geschichte beginnt", so das Unternehmen.

Crystal Dynamics, das 2009 von Square Enix gekauft wurde, hatte erst vor kurzem ein neues Tomb Raider angekündigt, das auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt werden soll.

Schlafender Riese

Obwohl der Name Embracer Group außerhalb der Gaming-Branche nicht allzu bekannt ist, haben die Schweden, die mittlerweile mehr als 100 Spielestudios besitzen, in den letzten Jahren oft von sich reden gemacht. Vor allem durch den Kauf zahlreicher Studios wuchs man, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, zu einem der größten Publisher der Branche. Neben zahlreichen Studios in Österreich kaufte Embracer Anfang 2021 den bekannten Spielehersteller Gearbox (Borderlands). Damals für die beachtliche Summe von 1,1 Milliarden Dollar. Dagegen wirken die 300 Millionen für Lara Croft und Co fast wie ein Schnäppchen. (aam, 2.5.2022)