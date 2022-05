Im Gastvideoblog haben die ORF-Praktikantin Elisabeth Weissitsch und die freie Journalistin Andrea Krapf den Politikwissenschafter Peter Filzmaier interviewt.

Ukraine, Klimawandel, Teuerung: Der Politikwissenschafter Peter Filzmaier sieht eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft und erwartet eine Neuordnung Europas.

"Wie immer der russische Angriffskrieg in der Ukraine ausgeht, die Folge wird eine Zeitenwende in Form einer Neuordnung Europas, vielleicht sogar einer neuen Weltordnung sein", betont Filzmaier. Und in Zeiten wie diesen stehe die Demokratie mehr denn je infrage.

Sorge macht dem Politikwissenschafter die steigende gesellschaftliche Polarisierung, die er in den Auswertungen von Politikforschungsdaten bemerkt. "Manchmal frage ich mich, ob die Befragten aus dem gleichen Land, vom gleichen Kontinent oder überhaupt vom selben Planeten kommen", da es so wenig Grundkonsens gebe.

Doch wie kann man dieser Entwicklung entgegentreten, um wieder einen Grundkonsens in der Gesellschaft zu schaffen? Filzmaier fordert mehr politische Bildung und Mediennutzungskompetenz, betont aber: "Das ist eine Langzeitlösung und damit für politische Akteure, die bestenfalls bis zur nächsten Wahl denken, oft unattraktiv." (Andrea Krapf, Elisabeth Weissitsch, 2.5.2022)