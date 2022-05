In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich rund 66.000 PCR-Tests durchgeführt. Foto: AFP / Alex Halada

Am Montag wurden 4.098 neue Corona-Fälle verzeichnet, neun Menschen starben an oder mit dem Virus. Auf Intensivstationen werden derzeit 90 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt. Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 66.867 PCR-Tests durchgeführt. Alle aktuellen Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier. (red, 2.5.2022)