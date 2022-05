Dominic Thiem zieht durch. Foto: APA/AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

London – Zum vorerst wohl letzten Mal steht Dominic Thiem in der am Montag veröffentlichten ATP-Tennis-Weltrangliste in den Top 100. Der 28-jährige Niederösterreicher, dem diese Woche 360 Zähler vom Vorjahres-Halbfinale in Madrid aus der Wertung fallen, liegt noch auf Platz 91. Allerdings müsste er in Madrid sehr weit kommen, unter Umständen sogar Novak Djokovic schlagen und das Halbfinale erreichen, um die Top-100-Position zu halten.

Verliert Thiem (am Montagabend gegen Andy Murray/live Sky) in Runde eins, dann findet sich der vierfache Major-Finalist um Rang 160 wieder. Er wäre dann nur noch drittbester Österreicher. Und es wäre das erste Mal seit 36 (!) Jahren, als Thomas Muster am 28.4.1986 auf Position 119 zu finden war, das überhaupt kein Österreicher in diesem Kreis aufscheint. (APA; 2.5.2022)

Die Tennis-Weltranglisten vom Montag, 2. Mai:



1. (1) Novak Djokovic (SRB) 8.400 Punkte

2. (2) Daniil Medwedew (RUS) 8.080

3. (3) Alexander Zverev (GER) 7.420

4. (4) Rafael Nadal (ESP) 6.435

5. (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.690

6. (6) Matteo Berrettini (ITA) 4.495

7. (7) Casper Ruud (NOR) 4.110

8. (8) Andrej Rublew (RUS) 4.025

9. ( 9) Carlos Alcaraz (ESP) 3.818

10. ( 10) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.625

Weiter:

91. (93) Dominic Thiem (AUT) 725

148. (149) Dennis Novak (AUT) 427

157. (159) Jurij Rodionov (AUT) 390

216. (188) Sebastian Ofner (AUT) 255

249. (246) Gerald Melzer (AUT) 208