In dieser Woche soll es um Plateauboots gehen, die guten Gewissens als ein Objekt der Superlative bezeichnet werden können. Die Absätze sind ganze 13, das Plateau fünf Zentimeter hoch, ihr Schaft schmiegt sich ans Bein wie eine zweite Haut. Die Plateauschuhe der Marke Naked Wolfe sind aber mehr als das. Sie sind ein Social-Media-Phänomen. Auf Tiktok verzeichnen die Modelle mehr als 111 Millionen Views, die Shoppingplattform Lyst adelte die Teile daraufhin als das weltweit "heißeste Produkt".

Die Ungetüme mit dem geschwungenen Daisy-Duck-Absatz sind die schuhgewordene Neunzigerjahre-Nostalgie der Generation Z. Oder anders gesagt: Was den Spice Girls die Buffalo-Boots, sind der Generation Tiktok die 350 Dollar teuren Teile aus "veganen Materialien". Ohne die Videoplattform wäre die Karriere der jungen Schuhmarke der Geschwister Bronte, Cody und Cooper Mance sowieso nicht denkbar gewesen. Dort bewiesen auch kleine Labels (während der Pandemie), dass es keinen großen Namen braucht, um die Generation Z für sich einzunehmen.



Der Schuh der Marke Naked Wolfe ist derzeit einer der angesagtesten Schuhe auf der Plattform Tiktok.

Ohne prominente Hilfe wäre es allerdings nicht weit her gewesen mit der Popularität der Marke: Ariana Grande, Gigi and Bella Hadid waren frühe Fans. Bis heute halten bekannte Frauen den klobigen Produkten des Labels die Stange. Hailey Bieber kombinierte während der Pariser Modewoche ein Vintage-Seidenkleid von Gucci mit klobigen Stiefeln von Naked Wolfe. Kourtney Kardashian zog sie zu einem schwarzen Body aus der Shapewear-Linie Skims ihrer Schwester Kim an.



Dass Absatz und Plateau derzeit einen Höhenflug erleben, ist nachvollziehbar. Sie scheinen wie gemacht für Menschen, die hoch hinaus wollen und Exaltiertheit mit Bequemlichkeit verbinden möchten. Und nicht zu vergessen: Sie machen ihre Trägerinnen und Träger um einige Zentimeter größer. Auf Tiktok werden die plakativen Teile, die wie zwei Hufe aussehen, garantiert nicht übersehen. Dafür sind sie dazu prädestiniert, von Eltern und älteren Menschen als untragbare "Stolperfalle" bezeichnet zu werden.

Das hindert andere Hersteller nicht daran, auch auf Plateau zu setzen. Sich der allgemeinen Begeisterung nicht anzuschließen würde schlichtweg an Realitätsverweigerung grenzen. Bei Dr Martens heißt das Stiefelmodell mit einer erhöhten Sohle "Jadon", das Unternehmen Balenciaga ist seit mindestens fünf Jahren ein Experte für breite Profilsohlen (man erinnere an das Modell "Bulldozer"), und Miu Miu schlägt grobes Schuhwerk zu Mikrominis vor.

Balenciaga SS 2022. Foto: Olivier Vigerie

Influencerin Xenia Adonts Anfang März während der Pariser Modewoche. Foto: IMAGO/PanoramiC

Alle, die Plateauschuhe als Ausdruck einer Profilneurose verstehen, müssen nur ein wenig Geduld mitbringen. Der große Kater kommt bestimmt. (Anne Feldkamp, 4.5.2022)