Die bevorstehenden verlängerten Wochenenden und generell die Frühlings- und Sommerzeit werden von vielen gern für Städtetrips genutzt. Während das in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie und der Lockdowns nicht oder nur schwer möglich war, zieht es nun wieder zahlreiche Menschen in die Ferne. Auch Schweden ist eine beliebte Destination – und die Hauptstadt Stockholm steht bei vielen auf der Reiseliste.

Ihr Lieblingsort in Stockholm? Foto: fotoVoyager Getty Images

So bietet Stockholm vor allem in den warmen Monaten nicht nur lange Tage – schon jetzt geht die Sonne dort erst gegen neun Uhr abends unter –, sondern auch viele Outdoor-Erlebnisse und -Aktivitäten. Ein Highlight ist für viele das Open-Air-Museum "Skansen", in dem man das alte Schweden, also Architektur und Lebensweisen von früher, hautnah miterleben kann.

Viel zu entdecken

Generell gibt es zahlreiche sehenswerte Museen, die auch an Regentagen Abhilfe schaffen: vom "Historiska museet", dem Historischen Museum in Stockholm, über das "Vasa-Museum", das Fotografie-Museum "Fotografiska" und das "Abba-Museum" bis hin zum "Viking-Museum". Auch Kinder kommen ganz auf ihre Kosten: Im Museum "Junibacken" kann man sich auf die Spuren von Astrid Lindgrens Figuren begeben – ob in Pippi Langstrumpfs Villa, einem "Geschichtenzug", mit dem man über die Landschaften der Erzählungen schwebt, oder dem Restaurant, das typisch schwedische Speisen und Getränke für Kinder bietet.

Wer gern sportlich unterwegs ist, kann im Grunde alles zu Fuß erreichen oder sich ein Rad ausborgen und die verschiedenen Inseln und Stadtteile erkunden. Auch für Genießer bietet Stockholm einiges: Neben zahlreichen guten Restaurants gibt es viele kleine Bäckereien und gemütliche Kaffeehäuser, in denen man keinesfalls auf "Kanelbullar", die typischen Zimtschnecken, verzichten sollte.

Welche Tipps haben Sie für Stockholm?

Was muss man unbedingt gesehen und gemacht haben, was kann man sich auch sparen? Wo kann man besonders gut essen gehen? Welche Geschäfte, Museen und Aktivitäten können Sie empfehlen? Und was empfehlen Sie für einen Urlaub mit Kindern? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (mawa, 4.5.2022)