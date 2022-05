"Wenn ich an einem trüben Tag Nudeln am Waschbecken abtropfen lasse, wird die Luft feucht, es bildet sich Kondenswasser an den Fenstern, und Tröpfchen gleiten am Glas herunter. Es ist eine Tätigkeit, die ziemlich banal erscheint, aber ich finde sie sehr eindrucksvoll", meint Fotografin Elisa De Cecchi.