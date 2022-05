Vor allem Kredite und Konsumausgaben führen häufig in den Privatkonkurs. Foto: imago / SKATA

Wien – Die Schuldnerberater in Österreich rechnen für heuer mit einem Anstieg der Privatkonkurse. Der Chef der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldnerberatungen, Clemens Mitterlehner, erwartet 8.000 bis 10.000 Fälle, wie er am Montag in einer Pressekonferenz mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sagte. Während der Corona-Pandemie war die Zahl der Privatkonkurse zurückgegangen, 2021 gab es 7.203. Für Probleme sorgen Inflation und steigende Zinsen bei variablen Immobilienkrediten.

Bei Immobilienfinanzierungen könnte es für jene knapp werden, die bei der Kredithöhe an oder über das Limit gegangen sind und sich gleichzeitig für variable Zinsen entschieden haben. "Wir haben als Referenzsituation die Fremdwährungskredite. Wir haben da viele Klientinnen und Klienten in Beratung gehabt, die sich eigentlich die Immobilie oder den Hausbau nur deshalb leisten konnten, weil es das scheinbar geschickte Modell der Fremdwährungskredite gegeben hat", so Mitterlehner. "Jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Wenn Menschen aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus eine Immobilie kaufen oder bauen, und nur wegen des geringen Zinsniveau können sie sich das leisten, dann bekommen genau die das Problem, wenn dann das Zinsniveau steigt", so Mitterlehner.

Konsumkredite als großes Problem

Das viel größere Problem für die Schuldnerberatungen sind aber Konsumkredite und hohe Schuldenberge ohne Immobilieneigentum. "Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben kein Vermögen mehr. Das ist schon verwertet oder versteigert", so Mitterlehner. Der Großteil der Menschen sei mit Konsumkrediten und überzogenen Konten überschuldet. Meist sei es eine Kombination mehrerer Faktoren, die zur Überschuldung führe. Oft spielten Einkommensverluste, geringe oder keine Ersparnisse, Trennungen oder das Bildungsniveau eine Rolle. Dazu würden oft die Verlockungen des Konsums kommen, etwa Angebote, um auf Kredit in den Urlaub zu fahren.

Einen Privatkonkurs "muss man sich aber erst einmal leisten können", formuliert es Mitterlehner. Denn ein Drittel der Klienten der Schuldenberatungen lebt unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1.371 Euro monatlich. Im Rahmen der Schuldenregulierung kann das Einkommen aber nur bis zum Existenzminimum von 1.000 Euro gepfändet werden. Durch die stark steigenden Preise für Lebensmittel und Wohnen geraten Schuldnerinnen und Schuldner nun besonders unter Druck, wenn das Existenzminimum nicht erhöht wird. Das Thema werde immer brisanter, warnte Mitterlehner.

Minister Rauch, der selbst Erfahrung als Schuldnerberater hat, sagte, man müsse bei der Inflation genau auf diese Menschen schauen. Deshalb seien treffsicherere Entlastungsmaßnahmen so wichtig. Auch eine Diskussion über eine Vermögenssteuer müsse erlaubt sein. "Ich finde, es kann in Zeiten wie diesen keine Diskussionsverbote geben", so Rauch. (APA, red 2.5.2022)