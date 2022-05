Schlaf ist für die körperliche und psychische Gesundheit essenziell. Vielen fehlt es an genügend und entspanntem Schlaf. Wie ist das bei Ihnen?

Sieben Stunden – das ist für Menschen im mittleren und höheren Alter die optimale Dauer an Schlaf. Wesentlich mehr oder weniger sei mit einer Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit sowie schlechteren geistigen Leistungen verbunden, so das Fazit einer Studie im Fachblatt "Nature Aging". Doch viele Menschen schlafen deutlich weniger, und auch die Qualität des Schlafes lässt häufig zu wünschen übrig.

Guter Schlaf ist ausschlaggebend, um fit für den Tag zu sein. Foto: FreshSplash Getty Images

Aufgrund von Stress, wenig Bewegung oder schlechter Ernährung haben viele Menschen mit Schlafproblemen zu kämpfen, die die Gesundheit maßgeblich beeinflussen können. Aber auch zu viel Schlaf ist laut der Studie nicht gut und schlägt sich auf das Wohlbefinden. Letztlich ist das Bedürfnis nach körperlicher Ruhe aber individuell, wie dieser Beitrag zeigt:

Auch ein Mittagsschlaf kann für manche essenziell sein – sofern das im Tagesablauf möglich ist, wie "Kemmertöns" berichtet:

Wie ist das bei Ihnen?

Schlafen Sie in der Regel gut? Oder leiden Sie unter Schlafproblemen? Was hilft Ihnen dagegen? Und was könnte die Ursache sein? Wie viele Stunden schlafen Sie durchschnittlich pro Nacht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 5.5.2022)