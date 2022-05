Liebe Leserin, lieber Leser,

einige Firmen werden auch nach der Pandemie nicht mehr zum üblichen Büroalltag zurückkehren. Airbnb etwa verabschiedet sich fast gänzlich vom Office und erlaubt fast allen Mitarbeitern künftig, von fast überall auf der Welt zu arbeiten. Doch die neue Flexibilität bringt auch ein Problem mit. Nämlich Mitarbeiterüberwachung durch sogenannte "Bossware".

Dass vom Hersteller implementierte Sperrmechanismen manchmal auch ihr Gutes haben können, zeigt sich derweil im Ukraine-Krieg. Die russische Armee hat bei ihrer Invasion einige teure Traktoren erbeutet, fängt nun aber nichts damit an, weil Hersteller John Deere sie aus der Ferne lahmgelegt hat.

Und einige bekannte Marken in der Games-Branche wechseln ihren Besitzer. Square Enix trennt sich unter anderem von "Tomb Raider" und "Thief". Möglicherweise wird Lara Croft also bald eine Wienerin, denn Käufer ist niemand anderes, als die schwedische Embracer Group, zu der auch der in der österreichischen Hauptstadt ansässige Publisher THQ Nordic gehört.

