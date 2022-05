Over-Pole von Rado

Over-Pole von Rado Foto: Markus Böhm

Mit der Captain-Cook-Linie hat Rado einen Retro-Volltreffer gelandet. Nun legt man noch ein Schäufelchen nach und stellt die Over-Pole (Ø 37 Millimeter, Edelstahl) in die Auslage.

Der Worldtimer mit drehbarer Lünette erblickte 1962 das Licht der Welt und ist nun u. a. mit verbessertem Werk (Handaufzug, 80 Stunden Gangreserve) in limitierter Auflage zu haben.

www.rado.com

Ocean Star 600 Chronometer von Mido

Ocean Star 600 Chronometer Foto: Markus Böhm

Seit 1944 hat Mido die Ocean Star-Kollektion im Portfolio. Heuer bringt die Marke die Ocean Star 600 Chronometer. Eine echte Taucheruhr (Edelstahl, Ø 43,5 Millimeter) mit einseitig drehbarer Keramiklünette, Heliumventil und einem automatischen Uhrwerk mit Siliziumspirale, dessen Ganggenauigkeit von der offiziellen Chronometerprüfstelle bestätigt wird.

www.midowatches.com

Odysseus von A. Lange & Söhne

Odysseus von A. Lange & Söhne Foto: Markus Böhm

Mit der Odysseus-Linie wagte sich A. Lange & Söhne vor drei Jahren auf das Gebiet der sportlicheren Uhren vor. Bis dahin hatten die Sachsen voll auf elegante Zeitmesser gesetzt, bevorzugt in Edelmetall. Heuer feiert mit der neuen Odysseus (Ø 40,5 Millimeter, Automatikkaliber L155.1) ein bei anderen Herstellern längst etabliertes Material seine Premiere: Titan.

www.alange-soehne.com

Heritage BiCompax Annual von C.F. Bucherer

Heritage BiCompax Annual von C.F. Bucherer Foto: Markus Böhm

Diese Heritage BiCompax Annual in flashigem "Mintgrün" widmet C. F. Bucherer als sogenannte Hometown-Edition Wien. Der Edelstahl-Chronograf (Ø 41 Millimeter, Automatikwerk) verfügt über einen Jahreskalender mit Großdatum und ist auf insgesamt 88 Stück limitiert. Auf dem transparenten Gehäuseboden ist – no na – unter anderem das Riesenrad eingraviert.

www.bucherer.com

(Markus Böhm, RONDO, 30.5.2022)