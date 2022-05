Pro

von Stefan Mey

Die Kritik am Poltern ist berechtigt: Hier wird nicht bloß Orangensaft getrunken, es wird oft mal lauter und ist so gut wie jedes Mal irgendwie affig. Doch Polterabende sind ein wichtiges Ritual, das noch immer seine Berechtigung hat – in Zeiten wie diesen vielleicht mehr als zuvor.

Denn es dient ja dazu, einen geliebten Menschen aus dem Junggesellendasein zu verabschieden – was richtig ist, zumal auf die Hochzeit nicht selten der Nachwuchs folgt und die einst besten Freunde bald keine Zeit für Party mehr haben, weil sie stattdessen ihrer Brut die Windeln wechseln. Ein "So jung kommen wir nicht mehr zusammen" ist hier ein zwar abgedroschener, aber wahrer Spruch.

Mit dem Abschied geht einher, dass wir uns in der Vorbereitung intensiv mit den Bedürfnissen dieses Menschen auseinandersetzen, anschließend Zeit mit dem Freundeskreis verbringen – und dabei ausnahmsweise den Alltag ausblenden. Was in tristen Zeiten wie diesen keine schlechte Sache sein kann.