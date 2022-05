6. und 7.5. 2022: Gin Festival



Es ist schon etliche Jahre her, als plötzlich ein Hype um den Getränke-Klassiker Gin-Tonic entstand. Und noch immer ebbt dieser nicht ab. So werden sich Fans des Wacholder-Schnaps bestimmt freuen, dass nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder das Vienna-Gin-Festival stattfindet. 50 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren 150 Erzeugnisse und beleuchten alle Facetten der beliebten Spirituose – von Signature-Drinks bekannter Branchengrößen bis zum Food-Pairing.



www.viennaginfestival.at/tickets/





7. 5. – 12. 6. 2022: Designmonat Graz

Foto: Objekt von Francesca DiMattio, fotografiert von K. Pearson

Es ist wieder so weit: Graz, Unesco City of Design, steht von 7. Mai bis 12. Juni an vielen Ecken und Enden ganz im Zeichen von Design. Das Motto vieler der rund 100 Programmpunkte lautet "Green Transition". Mit dabei auch die Ausstellung "East to West" auf Schloss Hollenegg.

www.designmonat.at

6. 5. – 8. 5. 2022: Messe

Von 6. bis 8. Mai finden wieder die "Design Days Grafenegg", eine Messe für Outdoordesign, Wohnkultur und Handwerk, statt. Ausgestellt werden gut 250 Marken aus aller Welt.

www.design-days.at

7. 5. und 8. 5. 2022: Kreativmarkt

Taschen von Ira Bags gibt's auf dem Designmarkt Edelstoff Foto: Ira Bag

150 Kreative stellen beim Designmarkt Edelstoff ihre Produkte vor. Für Mütter in Begleitung von zahlenden Töchtern oder Söhnen gilt 1+1-Gratis-eintritt.

www.edelstoff.or.at

ab 7. 5. 2022: Ausstellung

Das Geymüllerschlössel startet am 7. Mai als (Con)Temporary Fashion Showcase: Los geht es mit der Präsentation der Designerin Julia Körner.

www.mak.com

ab sofort: Ausstellung

Die Räumlichkeiten des Wiener Kult-Kaffeehauses "Alt Wien" wurden erweitert. Der "Blaue Salon" ist nicht nur als Treffpunkt für Kunst und Kultur gedacht. Er fungiert auch als Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. Die erste Ausstellung zeigt 3D-Arbeiten von Horst Stasny.

www.kaffeealtwien.at

Foto: Halle34

6. bis 15.5. 2022: Ausstellung

"collective memory. awareness over generations" so heißt es im Text zur Ausstellung, "bezieht sich auf das generationsübergreifende Bewusstsein über Erinnerung, Emotion und Wahrnehmung". Wer sich darunter nichts vorstellen kann, aber gerne Kunst von Amiko Kamikaze, Martin Grandits und vielen mehr anschauen möchte, kann dies im Kulturzentrum "Never at Home" in der Schellinggasse 13 in 1010 Wien tun.

www.never-at-home.at

7.5.2022: Kleidertausch

Im Fischerbräu in der Billrothstraße 17 im 19. Bezirk findet am Samstag, den 7.5., der Kleidertausch von Wiener Wäsch statt.

www.wienerwaesch.info

(red, 6.5.2022)