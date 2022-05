Der ehemalige Rapid-Coach könnte in Linz anheuern

Neue Aufgabe für Kühbauer? Foto: imago images/Pixsell

Linz – Beim LASK könnte es schon bald einen neuen Cheftrainer geben. Laut Informationen des Senders "Sky" dürfte der aktuelle Coach Andreas Wieland vor dem Aus stehen. Statt ihm soll Didi Kühbauer, zuletzt Trainer beim SK Rapid, in die Verantwortung kommen. Der LASK schaffte es nach starken Jahren seit dem Wiederaufstieg diese Saison nicht ins Meisterplayoff. In der Conference League überwinterte man zwar, die schwankenden Leistungen in der Liga könnten Wieland aber den Job kosten. Der 38-Jährige hatte nach dem Aus von Dominik Thalhammer im vergangenen September den Cheftrainerposten übernommen. (red, 2.5.2022)