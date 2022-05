Vor dem Supreme Court in Washington versammelten sich Aktivisten, die für ein strengeres Abtreibungsgesetz eintreten und solche, die vehement dagegen sind. Foto: APA/AFP/STEFANI REYNOLDS

Washington – Der Oberste Gerichtshof in den USA könnte laut einem Zeitungsbericht die legalisierte Abtreibung landesweit aufheben. Ein durchgesickerter erster Entwurf einer Mehrheitsmeinung deute darauf hin, dass der Oberste Gerichtshof die Entscheidung Roe v. Wade kippen werde, berichtete die Zeitung "Politico" am Montag. "Roe war von Anfang an ungeheuerlich falsch", schrieb demnach einer der Richter, Samuel Alito, laut dem Blatt in dem auf den 10. Februar datierten Papier.

Änderungen möglich

Vier weitere von Republikanern ernannte Richter hätten sich Alitos Auffassung angeschlossen. "Es ist möglich, dass es seither (10. Februar) einige Änderungen gegeben hat", sagte der Politico-Reporter Josh Gerstein, der den Bericht veröffentlichte, am späten Montag dem Sender MSNBC. In der Zeit zwischen der ersten Abstimmung und der Veröffentlichung des Urteils kann sich die Stimmverteilung noch ändern. Eine Entscheidung ist erst dann endgültig, wenn sie vom Gericht veröffentlicht wird.

Das Oberste Gericht in den USA ist mit einer konservativen Mehrheit von 6:3 Stimmen besetzt. Reuters konnte den Entwurf zunächst nicht unabhängig bestätigen. Der Oberste Gerichtshof und das Weiße Haus lehnten eine Stellungnahme ab.

"My Body my Choice" skandierten die Demonstrantinnen vor dem Supreme Court. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin Diets

Vor dem Supreme Court in Washington versammelten sich spontan nach Veröffentlichung des Berichtes hunderte Demonstrantinnen, vorwiegend Befürworter des Abtreibungsgesetzes. Sie riefen die Demokraten im US-Kongress dazu auf, das Recht auf legale Abtreibungen zu schützen.

Grundsatzurteil aus 1973

Die Grundsatzentscheidung zum Präzedenzfall Roe v. Wade aus dem Jahr 1973 ist eines der umstrittensten Urteile des Supreme Court. Seit Jahrzehnten versuchen insbesondere erzkonservative Abtreibungsgegner, die Regelung zu Fall zu bringen und Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbieten zu lassen. Die Befürworter sehen in der Entkriminalisierung dagegen einen Meilenstein in der Geschichte liberaler Rechtsprechung in den USA. (APA, 3.5.2022)