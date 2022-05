Die Wohnumgebung, die Menschen oder die Handlung – was wäre für Sie ausschlaggebend, um gern in einer Serienwelt leben zu wollen? Berichten Sie im Forum!

Öffnet man Netflix und Co, gibt eine schier unendlich scheinende Auswahl an Serien. Viele Menschen haben zahlreiche davon gesehen. Während man manche gar nicht zu Ende schaut oder schnell wieder vergisst, könnte man andere immer wieder von vorne beginnen – so sehr lebt man in der Welt des Gezeigten, fühlt sich mit den Charakteren verbunden und könnte sich sogar vorstellen, darin selbst eine Rolle zu spielen.

Würden Sie gern in der Kleinstadt "Stars Hollow" bei den "Gilmore Girls" leben? Foto: Saeed Adyani/Netflix

Dabei kann es sich um weltbekannte Klassiker wie "Friends", "Sex and the City", "Malcolm mittendrin" oder "Gilmore Girls" handeln, in denen es stark um die Zusammengehörigkeit und Beziehungen zwischen den Personen geht; aber auch um Serien, die in einer völlig anderen Zeit oder Fantasiewelt spielen wie "Game of Thrones", "Vikings", "Bridgerton" oder "Die Tudors". Für andere wiederum wäre eine Rolle in besonders spannenden und kniffligen Serien von Interesse, etwa in "Breaking Bad", "Criminal Minds", "Haus des Geldes" oder "House of Cards".

In welcher Serienwelt würden Sie gern leben?

Und warum? Welche Rolle würden Sie dort gern einnehmen? Was wäre ausschlaggebend für Ihre Entscheidung – die Handlung, die anderen Personen oder die Umgebung, in der Sie leben würden? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 5.5.2022)