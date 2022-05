Ja, eh: All das könnte man auch daheim machen. Eventuell sogar eine Woche ohne Unterbrechung: Es gibt – etwa am Fuschlsee – mittlerweile auch in Österreich Hotels, die sich auf diese Klientel spezialisiert haben.

Rad- und Rennradcamps existieren ja zum Glück auch schon zuhauf. Laufangebote auch.

Aber was da halt in Österreich immer ein bisserl riskant ist, ist das Wetter. Und was gar nicht geht, ist Schwimmen im Meer. Also: Schwimmen – nicht Baden. Das ist nämlich was anderes als in den Seen daheim. Auch wenn die wunderschön sind. Und hier die Adria in der Früh meist weniger Wellen als die Neue Donau hat: Meer ist Meer – und da will ich rein. Auch wenn das Wasser (wie mir ein staunender Local warnend zurief) angeblich "not even 15 degrees yet" hat.