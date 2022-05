In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich 146.564 PCR-Tests durchgeführt. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Am Dienstag wurden in Österreich 5.240 neue Corona-Fälle verzeichnet, 13 Menschen starben an oder mit dem Virus. Auf den Intensivstationen werden derzeit 80 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt. Von Montag auf Dienstag wurden 146.564 PCR-Tests durchgeführt.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 243

Kärnten: 129

Niederösterreich: 1.540

Oberösterreich: 697

Salzburg: 205

Steiermark: 548

Tirol: 375

Vorarlberg: 217

Wien: 1.286

(red, 3.5.2022)