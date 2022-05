In der aktuellen iOS-Beta wurde der noch nicht offiziell angekündigte Premium-Dienst gefunden

Telegram hat derzeit rund 500 Millionen Kunden. Einen Teil davon zusätzlich zu monetarisieren klingt für die Betreiber sicher attraktiv. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

In der aktuellen iOS-Beta von Telegram wird ein neues Abo-Modell mit dem Namen Telegram Premium erwähnt. Darin sind exklusive Sticker und Emojis enthalten, die man auch nur sehen kann, wenn man künftig Premium-Kunde ist.

Monetarisierung

Mit rund 500 Millionen aktiven Nutzern gehört Telegram zu den erfolgreichen Whatsapp-Konkurrenten auf dem Markt. Immer wieder fällt der Messenger-Dienst durch Features auf, die erst später beim Mitbewerb Einzug halten. Auch in Sachen Monetarisierung gibt sich Telegram mutig, etwa in Form von Werbung, die in öffentlichen Kanälen mit über 1.000 Abonnenten bereits ausgespielt wird. Im Vorjahr hat Telegram-Gründer Pavel Durov zudem laut über ein Abomodell für den Service nachgedacht. Laut "Android Police" hat sich Durov jetzt für ein erstes Feature-Set des künftigen Premium-Diensts entschieden.

Das Abo, dessen Preis noch nicht bekannt ist, soll "exklusive" Sticker und Emojis bieten, die als Reaktionen auf Nachrichten gesetzt werden können. Weitere Features wurden in der iOS-Beta 8.7.2 nicht gefunden. Einzig der Hinweis lässt aufhorchen, dass man die exklusiven Reaktionen nur dann sieht, wenn man ebenfalls Abonnent ist. Alle anderen bekommen einen Banner eingeblendet, der zum Kauf des Premium-Service auffordert.

Ob das reicht, um Käufer anzulocken, wird sich zeigen. Bestehende Features werden wohl nicht hinter eine Paywall wandern – zumindest noch nicht. Wann der neue Premium-Dienst verfügbar sein wird, ist unbekannt. Vermutet wird jedoch, dass er zunächst für iOS und erst später für Android erscheinen soll. (red, 3.5.2022)