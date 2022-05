Fernsehkritik: TV-Tagebuch

93 Postings

In memoriam Willi Resetarits: Das Kinderherz und die Stimme des Antifaschisten

In "Orte der Kindheit" schrieb der "alte Willi" dem "klanen Willi" einen Brief, auch in den Archiven gibt es noch viel, was man den Menschenfreund Resetarits noch einmal sagen lassen sollte