Eigentlich designt Charlotte Lynggaard Schmuck für das von ihrem Vater gegründete UnternehmenOle Lynggaard Copenhagen. Doch sie hat auch das Buch "My Family" herausgebracht, das intime Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Neben Fotos und persönlichen Texten umfasst der aufwendig produzierte Band auch einige Rezepte aus dem Repertoire der Lynggaards – wie zum Beispiel Zitronenkuchen, so wie ihn Nachbarin Line bäckt. Süße und Säure sind wohl ausbalanciert, der Geschmack von Marzipan sehr dezent.



Das Rezept eignet sich zum Beispiel für all jene, die für den bevorstehenden Muttertag ohne viel Aufwand noch schnell eine Mehlspeise zubereiten möchten.

Zutaten



100 Gramm Zucker

100 Gramm Marzipan

100 Gramm Butter

50 Gramm Mehl

2 Eier

Abrieb einer Zitrone

Zitronenkuchen.pdf Größe: 0,20 MB Rezept als PDF zum Ausdrucken