Foto: imago / Dwi Anoraganingrum

Straßburg – Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg eine Reform des EU-Wahlrechts auf den Weg gebracht. 323 EU-Abgeordnete stimmten der Gesetzesinitiative zu, die unter anderem länderübergreifende Wahllisten, eine Sperrklausel in Deutschland und einen einheitlichen Wahltag vorsieht. Dagegen votierten 262 EU-Mandatare. Dem Vorschlag zustimmen müssen nun 20 der 27 Mitgliedstaaten, die außerdem für 65 Prozent der EU-Einwohner stehen.

Nach den Vorstellungen des Parlaments sollen konkret 28 neue Sitze für die transnationalen Listen im EU-Parlament geschaffen werden, die zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt sein sollen. Zudem soll in Europa einheitlich am 9. Mai gewählt werden, der Tag kann von den einzelnen Ländern zum Feiertag erklärt werden. Die umstrittene Sperrklausel in Deutschland könnte dazu führen, dass Kleinparteien große Probleme bekommen ihre Mandate wieder zu bekommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. (APA, 3.5.2022)