Plitsch, platsch!

Neue Hallen, neues Bad: Wo die Stadt Wien hinschwimmt

Am 2. Mai startet die Freibadsaison in Wien – ohne Corona-Auflagen. Aktuell verwaltet die Stadt 33 Schwimmbäder. Diese sollen in den kommenden Jahren aufgrund der wachsenden Bevölkerung erweitert werden