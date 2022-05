KONTRA: Wertvoller Übergang

von Lisa Nimmervoll

Noch bevor die immer etwas neurotisch anmutende kollektive Schnappatmung wegen der zum "Angstfach" stilisierten Mathematikmatura einsetzen konnte – mal war sie zu schwer, dann wieder zu leicht –, echauffieren sich einige Empörungskünstler, dass man diesen jährlichen "Aufwand" überhaupt treibt. Noch dazu für so "unnütze" Fächer wie Latein und Griechisch! Und ganz generell: Wozu brauchen wir die eigentlich, die Matura?

Nun: Bildung – zumal höhere, allgemeine wie berufsbildende – meint ja etwas ganz anderes, ist viel mehr als "nur" die Matura. Sie meint den großen Luxus und die zeitlich ohnehin begrenzte Freiheit, sich – wann, wenn nicht in der Jugend?! – zweckfrei, absichtslos, aus purer Freude und reinem Interesse etwas, das man eigentlich nicht "braucht", widmen zu können. Und auch zeigen zu können (und wollen), was man kann, das man mit zehn oder 14 noch nicht konnte. Dazu haben wir Schulen (auch). Dass sie Inseln der Neugier, der frei flottierenden Aufmerksamkeit, der Lust an Leistung sein können.

Die Matura markiert das Ende dieser Etappe. Sie ist vor allem ein "rite de passage", wie ihn alle Kulturen für unterschiedlichste Übergänge, etwa zwischen zwei Lebensphasen oder sozialen Gruppen, kennen. In diesem Sinne ist die Reifeprüfung – Matura kommt vom lateinischen "maturitas", was "Reife" bedeutet – ein symbolischer, wertvoller Übergangsritus, den man den Jugendlichen nicht nehmen sollte. (Lisa Nimmervoll, 3.5.2022)