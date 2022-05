Julia Hickelsberger (li.) spielt fortan in Deutschland. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Julia Hickelsberger wechselt im Sommer von Serienmeister SKN St. Pölten zum deutschen Frauen-Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Die 22-jährige ÖFB-Teamstürmerin erhält einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag. "Mit ihren physischen Voraussetzungen passt Julia sehr gut zu unserer Spielidee", sagte Hoffenheims Trainer Gabor Gallai. Hickelsberger freut sich auf "ein neues Fußballabenteuer in einem anderen Land und in einer stärkeren Liga."

Dort trifft sie auf ihre ÖFB-Teamkolleginnen Nicole Billa, Katharina Naschenweng und Celina Degen. Hickelsberger hatte ein im November 2020 erlittener Kreuzbandriss zurückgeworfen, aktuell ist sie auf dem besten Weg zurück zu alter Stärke. "Ich habe die größten Erwartungen an mich selbst: Ich möchte mich schnell einfinden und dem Team mit meinen Fähigkeiten weiterhelfen, um die angestrebten Ziele zu erreichen und vielleicht auch für die ein oder andere Überraschung zu sorgen", verlautete die Offensivspielerin. Sie trug sich in den jüngsten beiden Ligaspielen jeweils einmal in die Schützenliste ein. (APA, 3.5.2022)