Einem Bericht zufolge könnte Elon Musk den Dienst drei Jahren nach der Übernahme wieder an die Börse bringen

Tesla-Chef Elon Musk brachte mittlerweile eine mögliche Gebühr für gewerbliche Nutzer ins Spiel. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

San Francisco / Palo Alto – Tesla-Chef Elon Musk will einem Medienbericht zufolge den Kurznachrichtendienst Twitter später wieder an die Börse bringen. Innerhalb von drei Jahren nach der milliardenschweren Übernahme könnte Musk ein Börsencomeback für Twitter anvisieren, berichtet das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Gebühr für gewerbliche Nutzer

Musk zieht unterdessen eine Gebühr für bestimmte Nutzer in Erwägung. "Twitter wird für private Nutzer immer kostenlos sein, aber für gewerbliche/staatliche Nutzer könnte eine geringe Gebühr anfallen", schrieb er in einem Tweet

Diese Pläne habe Musk gegenüber möglichen Investoren erwähnt. Weder bei Twitter noch bei Musk war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten. Twitter hatte in der vergangenen Woche Musks Kaufoffert in Höhe von 44 Milliarden Dollar zugestimmt. Der Tesla-Chef will die 16 Jahre alte Firma nach der Übernahme zunächst von der Börse nehmen. (APA, 4.5.2022)