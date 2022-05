Die japanische Küstenwache bestätigte ebenfalls, dass Nordkorea eine ballistische Rakete abgefeuert hat.

Foto: APA/AFP/JUNG YEON-JE

Pjöngjang – Nordkorea hat am Mittwoch nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine ballistische Rakete auf das Meer vor seiner Ostküste abgefeuert. Den Start der Rakete habe das südkoreanische Militär gegen Mittag im Gebiet Sunan in Pjöngjang entdeckt. In Sunan hatte Nordkorea zuletzt am 24. März eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-17 abgefeuert. Auch die japanische Küstenwache bestätigte, dass sie eine offenbar von Nordkorea abgefeuerte ballistische Rakete entdeckt habe und dass das Projektil bereits gelandet sei.

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test mit solchen Raketen, die einen Atomsprengkopf tragen können. In den vergangenen Monaten hatte Nordkorea mehrfach Raketentests vorgenommen und dabei auch eine Interkontinentalrakete gestartet. Pjöngjang treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden könnten. Nordkorea ist deswegen harten internationalen Sanktionen unterworfen. (met, Reuters, APA, 4.5.2022)