Der Vier-Sterne-General diente zuletzt in Wiesbaden in Deutschland. Er folgt dem US-General Tod Wolters nach

Der General spricht fließend Russisch und hat seit 2020 das Kommando über die US-Truppen für Europa und Afrika. Foto: AFP/ JANEK SKARZYNSKI

Brüssel – Der US-General Christopher Cavoli wird neuer Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa. Der Nordatlantikrat stimmte seiner Nominierung am Dienstag zu, teilte eine Nato-Sprecherin auf Twitter mit. Cavoli übernimmt die Militärführung der Nato inmitten des Ukraine-Kriegs und der größten Spannungen mit Russland seit dem Kalten Krieg.

Im Sommer soll Cavoli dem bisherigen Militärchef Tod Wolters nachfolgen, teilte die Nato mit. Wolters geht US-Medien zufolge in den Ruhestand. Cavoli führt in seiner neuen Funktion unter anderem die derzeit rund 100.000 US-Soldaten in Europa und überwacht die Waffenlieferungen an die Ukraine.

Oberbefehlshaber ist traditionell US-Amerikaner

Der Vier-Sterne-General wurde im Kalten Krieg in Würzburg geboren und spricht Russisch. Er ist Sohn eines US-Offiziers italienischer Herkunft und wuchs auf Militärbasen auf. Er selbst trat 1987 in die Armee ein und befehligte seit 2020 die US-Truppen für Europa und Afrika im Hauptquartier in Wiesbaden.

Der Oberbefehlshaber (Supreme Allied Commander Europe) ist in der Nato traditionell ein US-General, während die Europäer mit dem Norweger Jens Stoltenberg den Generalsekretär stellen. Dessen Mandat wurde kürzlich bis September 2023 verlängert. (APA, 4.5.2022)