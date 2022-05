1.192 Einreichungen in 19 Hauptkategorien – CCA-Venus-Awardshow am 19. Mai 2022

Wer dieses Jahr mit einer CCA-Venus ausgezeichnet wird, wissen wir am 19. Mai 2022. Foto: cca

363 Einreichungen für CCA-Venus 2022 nominiert – BILD/PDF

Knapp ein Drittel aller Einreichungen geht ins Rennen um den wichtigsten Kreativpreis des Landes. Tickets für die CCA-Venus-Awardshow am 19. Mai 2022 sind ab sofort erhältlich.

PDF und Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Wien – Von den 1.192 Einreichungen schafften es 363 auf die Nominierungsliste für eine Venus des Creativ Club Austria. Sie ziehen ins Finale des CCA-Kreativbewerbs ein und erhalten einen fixen Eintrag in den gedruckten Zeitzeugen für beste Kreativarbeit, das CCA-Jahrbuch. Rund 150 Juroren – ein Mix aus Creativ-Club-Austria-Mitgliedern und Gastjuroren – bewerteten die Arbeiten 19 Hauptkategorien.

"Das Feedback und die kreative Exzellenz arrivierter als auch junger Kreativer dieses Landes ist eine Motivation für den gesamten Creativ-Club-Austria-Vorstand und macht die Venus-Awardshow auch am 19. Mai wieder zum wichtigsten Schauplatz für Kreativleistungen", sagt Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien). Insgesamt 98 Einreichteams, Agenturen, Auftraggeber und Freelancer haben mit ihren Arbeiten die Chance auf eine CCA-Venus.

"Student of the Year": Die Nominierten

Die Nominierten in der CCA-Venus-Nachwuchskategorie "Student of the Year" sind Christoph Amort im Team mit Patricia Neuhauser und Christoph Platzer (FH Salzburg), Raffael Strasser (die Angewandte Wien), Raffaele Dalla Casa zusammen mit Franz Frommann und Oscar Pecher (die Angewandte Wien), Lukas Pattermann mit Johanna Wicht (FH Salzburg), Karen Kircher (FH Salzburg), Karen Kircher im Team mit Fabian Heller (FH Salzburg), Julia Bichler (die Angewandte Wien) sowie Julia Kressirer zusammen mit Lukas Pattermann, Johanna Wicht und Julia Wohlgemuth (FH Salzburg).

CCA-Venus-Awardshow 2022 am 19. Mai

Die Verleihung des wichtigsten Kreativpreises des Landes findet am 19. Mai 2022 in den Wiener Werkshallen statt. Tickets können ab sofort online auf xing-events.com/ccaawardshow2022 erworben werden. (red, 4.5.2022)