[Ukraine-Livebericht] Schwere Kämpfe im Donbass – EU legt Ölembargo-Entwurf vor

[U.-Ausschuss-Livebericht] U-Ausschuss befragt OGH-Vizepräsidentin Marek zu Chataffäre.

[Wirtschaft] Was geschieht mit Österreichs Wirtschaft, wenn kein Öl mehr aus Russland kommt?

Bremsen justieren, Kette ölen: Wo der Drahtesel in Wien in Schuss gebracht wird

Café schließt aus Personalnot: "Ich habe 100 Stunden die Woche gearbeitet"

[Gesundheit] Omikron-Subvariante BA.4 in Österreich angekommen: Was man darüber weiß.

[USA] Obama zu Recht auf Abtreibung: Gibt Grenzen für Eingriff des Staates

[Österreich] Der mühsame Weg der Terroranschlagsopfer zu Entschädigungen

[Kolumne] Was das Bundesheer jetzt braucht.

[Web] Musk erwägt Gebühr für bestimmte Twitter-Nutzer

[Wetter] In den meisten Landesteilen startet der Mittwoch sonnig und trocken. Im Westen bilden sich jedoch bereits am Vormittag erste Quellwolken und mit ihnen Regenschauer und auch Gewitter. Diese breiten sich im Laufe des Nachmittags schließlich auf nahezu alle Landesteile aus. Weitergehend trocken bleibt es wahrscheinlich lediglich in der südlichen Steiermark sowie im Südburgenland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Ost bis Südwest. In der Früh 3 bis 10 Grad, nachmittags 16 bis 23 Grad.

[Zum Tag] May the 4th be with you! Heute ist Star Wars Day.