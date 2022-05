Am Sonntag ist Ivan "Ivica" Osim im Alter von 80 Jahren verstorben. Zurück bleiben Erinnerungen an einen Menschen, der nicht nur ein sehr erfolgreicher Trainer war, sondern auch ein zutiefst politischer und philosophischer Menschen. Stefan Schennach und Ernst Draxl haben ihn in dem Buch "Die Welt ist alles, was der Ball ist" porträtiert, und Robert Newald hat diese Fotos im Rahmen des Buchprojekts am 15. Februar 2002 gemacht. (4.5.2022)

Foto: Robert Newald

