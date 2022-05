Die Zahl der Neuinfektionen ist seit Dienstag gestiegen. Foto: imago images/localpic

Wien – Am Mittwoch haben die Behörden in Österreich 6.760 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Derzeit befinden sich 1.116 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, 83 davon auf Intensivstationen. 17 Personen sind seit Dienstag im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 425 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit gestern:

Wien: 2.239

Niederösterreich: 1.355

Oberösterreich: 1.186

Steiermark: 610

Tirol: 357

Salzburg: 341

Vorarlberg: 247

Kärnten: 214

Burgenland: 211

(APA, red, 4.5.2022)