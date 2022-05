Es könnte eine Zäsur sein. Als Sebastian Kurz über die Umfrageaffäre stolperte und als Kanzler abtrat, verschwand der "politische Islam" aus dem türkisen Diskurs. Zwar wird das Thema von der Corona-Krise und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine überdeckt. Aber Kurz hinterlässt eine Lücke, und zumindest derzeit sieht es so aus, als würde sie bleiben.

Der Altkanzler gewann zwei Wahlen, auch indem er die harte rechte Linie der Freiheitlichen gegen Muslime und Migrantinnen kopierte und in die Mitte der Gesellschaft trug. Der populistische Kampf gegen den Islamismus wurde zu seiner Marke. Die ehemaligen Spindoktoren von Kurz sitzen zwar noch in der ÖVP, aber wohl nicht mehr so nah am Kanzler wie früher.

Ohne Sebastian Kurz an der ÖVP-Spitze könnte eine Abkehr der populistischen Politik gegen Muslime möglich sein. Foto: Reuters/ Leonhard Foeger

Sind Karl Nehammer, der am 14. Mai offiziell zum Parteichef gewählt wird, moderatere Töne zuzutrauen? Er gilt im Vergleich zu Kurz als liberaler. Dass er sich nach dem Terroranschlag in Wien mit Cobra-Beamten ablichten ließ und der umstrittenen Operation Luxor voreilig eine kriminelle Note verlieh, ist ein Makel. Das entsprach aber noch ganz der türkisen Marketinglogik.

Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) lud Ende April muslimische Vertreter sogar wieder zum Iftar ein, dem Fastenbrechen während des Ramadans. Das machte die Politik zuletzt vor Türkis-Blau. Danach wurde der Termin gestrichen, später kam Corona. Es ist nicht lange her, da verschärfte Raab das Islamgesetz, um Moscheen leichter schließen zu können – weshalb ihre Einladung auf Skepsis stieß. Damals war Kurz noch Kanzler. Dessen Ära verhärtete die Fronten zwischen Politik und Muslimen. Auf reale Probleme mit reaktionären Strömungen wurde vor allem mit scheinbaren Lösungen reagiert.