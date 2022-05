Viele junge Frauen demonstrieren auf ihren Social-Media-Kanälen gegen das bevorstehende Abtreibungsurteil. Foto: Tiktok/@nickicox

Auf Tiktok häufen sich derzeit Wortmeldungen junger Frauen, die meinen, künftig auf Sex mit Zufallsbekanntschaften verzichten zu wollen, da es in Hinblick auf eine anstehende Entscheidung des Obersten Gerichts der USA so aussieht, dass das Recht auf Abtreibung in großen Teilen des Landes verloren gehen könnte. "Betrunkene Fremde" würden schließlich keine guten Väter abgeben.

Dating-Kultur zerstört

"Falls du ein Mann bist, der sich nicht für Roe v. Wade interessiert, solltest du wissen, dass die Dating-Kultur durch dieses Abtreibungsverbot völlig zerstört wird", schreibt die Tiktok-Nutzerin @moneymollusk und erreicht damit über 1,2 Millionen Klicks. "Welche Frau würde gerne mittelmäßigen Sex mit einem betrunkenen Fremden haben, wenn dieser der potenzielle Vater ihrer Kinder werden könnte?" Die über 3.000 Kommentare geben der jungen Frau zumeist recht. Viele sprechen davon, sämtliche Dating-Apps von ihrem Handy zu löschen, einige erklären, nie wieder "einen Mann berühren" zu wollen, sollte die Entscheidung in dieser Form durchgesetzt werden.

Inhaltlich beziehen sich die jungen Frauen auf das seit knapp einem halben Jahrhundert geltenden Abtreibungsrecht in den USA, das offenbar vom Supreme Court aufgehoben werden soll. Somit könnten die einzelnen Bundesstaaten künftig sämtliche Schwangerschaftsabbrüche verbieten, also selbst nach Inzest oder Vergewaltigung. In den USA gingen nach dem Bekanntwerden dieser Absicht die Wogen hoch. Demonstranten pilgerten zum Sitz des Supreme Court, auch Politikerinnen äußerten sich kritisch.

Mit über sieben Millionen Aufrufen auf Twitter zeigt ein Video die demokratische Senatorin Elizabeth Warren, die völlig aufgelöst vor laufenden Kameras über den möglichen Entscheid spricht. Sie zitiert Studien, die besagen, dass 69 Prozent der US-Bevölkerung gegen eine Aufhebung des Abtreibungsrechts seien. "Die Republikaner haben auf diesen Tag seit Jahrzehnten hingearbeitet", wirft die Senatorin ihrer Gegenpartei vor. Das würde dem Willen der Menschen widersprechen, egal ob diese Republikaner oder Demokraten seien.

Gilt auch für Männer

Die Fitness-Influencerin Nicki Cox spricht in ihrem Tiktok-Video davon, dass die Entscheidung des Supreme Court "nicht nur Frauen", sondern auch Männer betreffe. "Nachdem sich rund 75 Prozent der Männer ohnehin nur für Sex und Geld interessieren, hoffe ich, dass diese sich dessen bewusst sind, dass diese Roe-v.-Wade-Entscheidung die Dating-Kultur zerstören könnte und stattdessen 18 Jahre Zahlungen für den Unterhalt des Kindes warten." Männer würden sich nicht für ihre Rechte als Frau interessieren, aber sicher für den eigenen Kontostand. (red, 4.5.2022)