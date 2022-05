In zwölf ausgewählten Fragen der diesjährigen Matura können Sie Ihr mathematisches Wissen unter Beweis stellen!

Viele Schülerinnen und Schüler haben auf den Termin der AHS-Mathematik-Matura hingefiebert, am Dienstag war es dann so weit. Aber was mussten die AHS-Maturantinnen und -Maturanten heuer eigentlich können? Die Aufgaben und Lösungen sind mittlerweile online einsehbar – einen Teil davon stellen wir Ihnen hier im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Wären ausschließlich diese zwölf Fragen gestellt worden, hätten Sie die Prüfung bestanden? Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Mathe-Matura? (mawa, 4.5.2022)