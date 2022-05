Für die Beta des Spiels kann man sich auf der Blizzard-Website bereits anmelden. Foto: Blizzard

Die Ankündigung eines neuen Warcraft-Spiels würde normalerweise große Wellen in der Gaming-Welt schlagen, müsste es sich doch eigentlich um die Fortsetzung der Strategieserie handeln oder zumindest ein neues Add-on zum MMORPG World of Warcraft sein. Arclight Rumble ist keines von beidem, dafür aber ein weiteres Free-2-Play-Spiel in diesem Universum, das in diesem Fall sogar exklusiv für mobile Geräte erscheint.

Warcraft Arclight Rumble

Bewegte Bilder

Der am Mittwoch veröffentlichte Trailer gibt einen ersten Eindruck, worum es in dem Spiel gehen soll. Grundsätzlich scheint man sich an den strategischen Wurzeln der Franchise zu orientieren, erweitert diese allerdings aufgrund der gewählten Spieleplattform um die oftmals bewährte Tower-Defense-Komponente, die schon vielen mobilen Spielen zu Ruhm und Erfolg verholfen hat.

In dem bewährten Grafikstil der Spieleschmiede wird man einen von fünf Anführern wählen und dessen individuelle Truppen in die Schlacht führen können. Gegen die künstliche Intelligenz oder auch im Spiel gegen andere Warcraft-Fans wird man genretypisch Gold verdienen, das in die Verbesserung der eigenen Einheiten oder auch in neue Truppentypen gesteckt werden kann. Außerdem sollen Missionen auf die Spieler warten, darunter das Besiegen großer Bossgegner.

Wer sich für das Spiel interessiert, kann sich auf der Website für kommende Betatests anmelden. Im Google-Store kann man bereits einige Screenshots zu dem Spiel sehen. Auch dort ist eine Voranmeldung möglich. Wann das Spiel schließlich erscheinen wird, gibt der Hersteller noch nicht an.

Im Google Play Store kann man schon erste Screenshots sehen. Foto: Blizzard

Mehrere Fronten

Sehr wohl einen Termin hat ein anderes Mobile Game von Blizzard, nämlich Diablo Immortal, das bereits am 2. Juni erhältlich sein soll und kürzlich auch für den PC angekündigt wurde. Das geplante Warcraft-Spiel im Stil von Pokémon Go ist laut Bloomberg allerdings von der internen Release-Liste gestrichen worden.

Hinter den Kulissen wird zudem weiter an der Übernahme durch Microsoft gearbeitet. Erst letzte Woche haben die Aktionäre von Activision Blizzard endgültig dem Megadeal zugestimmt, der einen der größten Games-Hersteller der Welt um rund 70 Milliarden Dollar mit all seinen bekannten Marken zu Microsoft wandern lässt. (aam, 4.5.2022)