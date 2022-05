Walter Marschitz, bisheriger und womöglich auch künftiger Vorsitzender des ORF-Publikumsrats. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Gleich zum Dienstantritt erledigen die 30 frisch – und unter juristischer Kritik – bestellten Publikumsräte des ORF am Donnerstag ihre gewichtigste Aufgabe: Sie entsenden sechs ihrer Kolleginnen in den entscheidenden ORF-Stiftungsrat. Sie machen die Mehrheit der ÖVP-nahen Stiftungsräte im obersten ORF-Organ komplett.

ÖVP und Grün

Gute Chancen haben nach bisherigen Infos aus den ORF-Gremien jeweils drei der ÖVP und den Grünen zugeordnete Publikumsräte, ganz nach den vor wenigen Wochen geleakten Sidelettern zwischen den Regierungsparteien.

Die bisherigen drei ÖVP-nahen Publikumsräte dürften wieder für Mandate im Stiftungsrat zur Verfügung stehen: Andreas Kratschmar, Sprecher des "Freundeskreises" der bürgerlichen Publikumsräte, Sophie Matkovits sowie Petra Stolba, Beraterin und langjährige Chefin der Österreich Werbung.

Stolba und Danmayr leiten Diversity-Arbeitsgruppe

Für Stolbas Wiedereinzug in den ORF-Stiftungsrat spricht schon, dass sie die neue Diversity-Arbeitsgruppe des Stiftungsrats leitet, die erst vorigen Donnerstag zum ersten Mal tagte. Der bisherige ORF-Stiftungsrat hat die Arbeitsgruppe im März beschlossen. Der neue Stiftungsrat (mit überwiegend bekannten Gesichtern) konstituiert sich am 19. Mai. Bis dahin ist der alte Rat im Amt – und konnte so die Arbeitsgruppe beginnen.

Stellvertreterin Stolbas in der Arbeitsgruppe ist Andrea Danmayr, Kommunikationschefin der Wiener Angewandten, und bisher auf einem Regierungsmandat der Grünen im Stiftungsrat des ORF. Sie hat nun ein Mandat im Publikumsrat – die Funktion in der neuen Arbeitsgruppe des Stiftungsrats deutet auf eine Wiederkehr in den Stiftungsrat auf einem Ticket des Publikumsrats hin.

Als mögliche weitere Grünen-Vorschläge für den Stiftungsrat aus dem Publikumsrat gelten Michael Meyer, Institutsleiter für Non-Profit-Management an der Wiener Wirtschaftsuni, sowie die Umweltanwältin Michaela Krömer.

Der bisherige Vorsitzende des Publikumsrats, Walter Marschitz, Geschäftsführer des Verbands Sozialwirtschaft Österreich, könnte in eine weitere Funktionsperiode gehen.

Mehrheit im Publikumsrat bestimmt Medienministerin

Vorsitzender, Stellvertreterin und die sechs Mandate im Stiftungsrat besetzt der Publikumsrat mit einfacher Mehrheit – und die bestimmt in dem Gremium der Kanzler oder die von ihm beauftragte Medienministerin, die aus Vorschlägen von Organisationen 17 der 30 Publikumsräte bestimmt; weitere 13 entsenden Kammern, Gewerkschaften, Parteiakademien und Akademie der Wissenschaften direkt (Grafik unten im Infokasten).

Gegen das Gesetz

Der renommierte Rundfunkrechtler Hans Peter Lehofer schrieb zur Bestellung von Publikumsräten in seinem Rechtsblog "e-comm": Die Nominierungen von elf der 17 Publikumsräte, die Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) in dieses Gremium entsandt hat, würden nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Das Gesetz verlangt Nominierungen von für die jeweiligen Gesellschaftsbereiche repräsentativen Organisationen und zudem Dreiervorschläge – häufig waren schließlich Entsandte nur Einzelvorschläge (alle Nominierungen unten im Überblick).

Die Anforderung von Dreiervorschlägen beurteilen andere Rundfunkrechtler nicht als zwingend. Die Repräsentativität von Organisationen, die für den Publikumsrat nominieren, beschäftigt sachkundige Juristen jedenfalls schon länger – und, wie die aktuelle Entsendung zeigt, auch weiterhin.

Weiter geht's im Stiftungsrat

Im Stiftungsrat haben ÖVP und Grüne per Sideletter – nach der Bestellung von ÖVP-Vorschlägen für ORF-General und zwei Direktoren sowie zwei Grünen-Vorschlägen für zwei Direktorinnen 2021 – einen Vorsitzenden der Grünen vereinbart.

Sehr wahrscheinlich ist die Bestellung von Berater Lothar Lockl am 19. Mai – er wechselte bei der jüngsten Neubestellung von einem Regierungs- auf ein Parteimandat der Grünen im Stiftungsrat, das auch einen allfälligen Regierungswechsel überdauern kann.

Funktionsperiode bis 2026 – oder Wahlen

Publikumsrat und Stiftungsrat werden für vier Jahre bestellt – also bis Mai 2026. Nach Wahlen können Parteien im Nationalrat und Bundesländer ihre Mandate im Stiftungsrat neu besetzen, ebenso neue Bundesregierungen. Eine von SPÖ, Neos und Grünen geforderte Reform der ORF-Gremien scheitert bisher an der ÖVP – die ihre alleinige Mehrheit im ORF-Stiftungsrat ungern aufgeben will. (fid, 5.5.2022)